Falschfahrer in der Einbahnstraße: Radfahrer schlägt zu

In Kalchreuth kommt es zwischen einem Auto- und einem E-Bike-Fahrer zum Streit - vor 33 Minuten

KALCHREUTH - Dass Auto- und E-Bike-Fahrer nicht immer gut miteinander können, mag seine Gründe haben. In Kalchreuth allerdings ist ein Streit in einer Einbahnstraße eskaliert.

Am Montagabend machte ein 76-jähriger Autofahrer eine unschöne Bekanntschaft mit einem aggressiven E-Bike-Fahrer. Der Autolenker fuhr, da er das Einfahrtsverbot in die Adam-Kraft-Straße nicht sehen konnte, verkehrt herum in die Einbahnstraße.

Das allerdings regte den entgegenkommenden Radfahrer dermaßen auf, dass er seinen Kontrahenten im Verlauf der anschließenden Diskussion, mehrfach versuchte, mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Einer der Schläge traf und verletzte den Angegriffenen am Kinn. Nach dem Pedelec-Fahrer und nach Zeugen wird gesucht.

