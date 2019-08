Fanal der Kunst in Erlangen

Künstler Reinhold Knapp kämpft gegen eine Wöhrmühlbrücke. - vor 56 Minuten

ERLANGEN - Der Erlanger Künstler Reinhold Knapp ist gegen die Wöhrmühlbrücke und will das auch zeigen.

Reinhold Knapp legt letzte Hand an ein vielteiliges Kunstwerk an, das am heutigen Eröffnungsabend zu einem Überraschungsmoment werden soll. © André De Geare



Er will politische Kunst mit rein ästhetischen Mitteln machen und setzt voll auf die Macht der Bilder: Reinhold Knapp, schon immer ein gesellschaftspolitisch engagierter Künstler, wird diesmal Wut und Entsetzen in "ein künstlerisches Fanal" umsetzen, wie er sagt. Es geht ihm um die "drohende ZersWöhrmühlbrücke und will törung des Wiesengrundes", vor der er in seiner Ausstellung unter dem Motto "Die Würde des Wiesengrundes ist unantastbar" warnt.

Sein Motiv ist – wie er einräumt – sehr persönlich: "Als ich vor Jahren in eine schwere Lebenskrise geraten bin, haben mich die Ausflüge in den Wiesengrund wieder zurückgebracht, die Natur hat mich wieder aufgerichtet." Dabei habe auch die Fotografie eine große Rolle gespielt – was in der heutigen Veranstaltung auch als Multivision zu sehen sein wird.

Vor allem aber haben ihn die Naturmotive im Wiesengrund inspiriert, mehrere Techniken zu erproben. Neben der puren Fotografie sind dies Mischformen aus Fotografie und Malerei, Gemälde in vielen Formaten und verfremdete Fotografie.

Und nicht zu vergessen – schließlich hat Reinhold Knapp als politischer Mensch auch etwas zu sagen – wird es eine Art Hörspiel geben, glossarische Anmerkungen zur "Rückkehr der Biber", wie er es nennt. So viel darf vorab verraten werden: Die Geschichte führt durch die halbe Weltgeschichte, spart auch bekanntes politisches Personal als Witzfiguren nicht aus und bleibt, da letztlich wieder im Regnitzgrund spielend, durchaus geerdet.

Seine Multivisionen ("Von Hades zu Gaia") führen durch alle Jahreszeiten und zeigen, dass der Wiesengrund "ein ziemlich einzigartiges Biotop ist, wenn man denn seine vielfältige Flora und Fauna zu empfinden in der Lage ist".

Jedenfalls will Knapp dafür sensibilisieren. Damit stellt er sich ganz deutlich auf die Seite derjenigen, die zwar nicht gegen eine Stadt-Umland-Bahn sind, aber dem Wiesengrund eine dritte Talquerung ersparen wollen. Wie immer kann das dann auch diskutiert werden.

Dass er eine "Wöhrmühlbrücke" als GAU (Größten Anzunehmenden Unfall) für den Regnitzgrund sehen würde, will er mit seiner nächsten, bereits konzipierten Ausstellung zeigen: Hier hat er der Naturidylle das Bauwerk aus allen möglichen Blickrichtungen in ziemlich realistischen Fotomontagen hinzugefügt.

Reinhold Knapp: "Die Würde des Wiesengrundes ist unantastbar", Galerie Black Cube, Apfelstraße 4, Eröffnung heute um 19 Uhr. Täglich je nach Anwesenheit offen, das Atelier ist auch die Wohnung des Künstlers. Bis zum 8. September.

pm