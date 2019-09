Alljährlich nach den Sommerferien zieht der größte Amateurtrödelmarkt der Region die Besucher an: Beim "Ring Ding!" in Erlangen-Büchenbach gab es Raritäten vom Dachboden und hochkarätige Musik. Die Gruppen PNBB Selection feat. Daggi Krauß und Karan und Friends bildeten das musikalische Rahmenprogramm und sorgten mit feinstem Rythm and Blues sowie mit Rock und Pop für Unterhaltung. Zudem konnten die Besucher nach allerhand Krims Krams stöbern.