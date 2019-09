Faustschlag: Betrunkener greift in Erlangen Sanitäter und Polizisten an

35-Jähriger war mehrfach gestürzt und hatte sich verletzt - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Ein erheblich alkoholisierter Mann hat am Samstag in der Erlanger Innenstadt einen Polizisten und einen Rettungsdienstmitarbeiter angegriffen. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine Passantin alarmierte am Samstagnachmittag Polizei und Rettungsdienst, da ihr in der Erlanger Innenstadt ein betrunkener Mann aufgefallen war, der mehrfach gestürzt war und sich dabei verletzt hatte. Der 35-Jährige aus dem Landkreis Fürth sollte dann aufgrund seiner Verletzungen und der erheblichen Alkoholisierung von rund 2,5 Promille für weitere ärztliche Untersuchungen in eine Erlanger Klinik gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, setzte sich der Mann zur Wehr, schlug mit der Faust gezielt in Richtung eines Rettungssanitäters und trat mit dem Fuß einen Polizeibeamten. Von den Einsatzkräften wurde dabei niemand verletzt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte und ihnen gleichgestellte Personen eingeleitet. Er verbrachte die Nacht in einem Erlanger Krankenhaus.

