FDP stellt Holger Schulze als OB-Kandidaten auf

Die Liberalen ziehen mit 51-jährigen Hochschullehrer in Wahlkampf - 11.04.2019 12:00 Uhr

ERLANGEN - Mit dem 51-jährigen Hochschullehrer Holger Schulze will die Erlanger FDP bei der Kommunalwahl 2020 den nächsten Oberbürgermeister stellen.

Vorbild ist die Partnerstadt Jena, wo Thomas Nitzsche (FDP) den bisherigen SPD-Amtsinhaber bei der Stichwahl 2018 ablöste.

FDP-Kreisvorsitzender Matthias Faigle (links) und der Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion Lars Kittel (rechts) wollen mit dem Erlanger OB-Kandidaten Prof. Holger Schulze in den Kommunalwahlkampf ziehen. © Egbert M. Reinhold



Schulze, der an der Universität als Hirnforscher arbeitet, ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und vier Kindern in der Hugenottenstadt. Nach seiner Nominierung sagte Schulze, der seit 20 Jahren FDP-Mitglied ist, dass er sich darüber wundere, dass der Besuch von Universitäten kostenlos sei, für Kindergärten und Kindertagesstätten müsse aber bezahlt werden. Hier habe ein Oberbürgermeister vielleicht die Möglichkeit, auch in Kitas und Kindergärten für kostenlosen Besuch zu sorgen.

Auch will sich der FDP-Kandidat dafür einsetzen, "neue intelligente Lösungen für Verkehr und Wohnen in Erlangen zu finden". Schulze gab zu, dass er von Vorgängen in einer Stadtverwaltung oder beim Umgang mit städtischen Finanzen noch keine Erfahrung habe. "Aber man kann alles lernen", sagte er.

Holger Schulze wurde in der FDP-Versammlung, die Kreisvorsitzender Matthias Faigle zum Auftakt des Wahlkampfs 2020 erklärte, von 22 Anwesenden gewählt, es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung.