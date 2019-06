Feuer in Eltersdorf: Dach drohte einzustürzen

Experte des THW schätze Betreten als lebensgefährlich ein - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Wieder einmal hat es auf dem Gelände der ehemaligen Firma Günther in Eltersdorf gebrannt. Dieses Mal stand das Bürogebäude in Flammen. Es ist das bislang größte von zahlreichen Feuern gewesen, die dort in den letzten Jahren offenbar mutwillig gelegt worden waren.

Bilderstrecke zum Thema

Am Donnerstagmittag ist in dem Gebäude der ehemaligen Firma Günther in der Weinstraße in Erlangen ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule stieg so hoch, dass sie sogar in Nürnberg zu sehen war. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war es kein leichter Einsatz, denn das Dach des ohnehin schon maroden Gebäudes drohte zeitweise einzustürzen. Die Hintergründe des Feuers sind momentan noch unklar, jedoch war es in dem leerstehenden Gebäude in der Vergangenheit schon öfter zu Brandstiftungen gekommen.