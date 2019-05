Feuerwehr Erlangen rettet vier Jungstörche

Per Drehleiter aus vollig durchnässtem Nest geborgen - vor 0 Minuten

ERLANGEN - Im Erlanger Stadtnorden sind vier Jungstörche von der Erlanger Feuerwehr aus dem durch Starkregen völlig durchnässten Nest gerettet worden.

Die Störche in der Erlanger Altstadt. © Feuerwehr Erlangen

Über Nacht tankten die jungen Tiere beim Erlanger Storchenvater wieder Kraft und wurden schließlich soweit aufgepäppelt, dass sie von der Feuerwehr wieder per Drehleiter vorsichtig in das Nest zurückgebracht werden konnten.

