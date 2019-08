Feuerwehreinsatz in den Arcaden in Erlangen

Ein Sack mit Wischmopps geriet in einem Geschäft in Brand - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Im Geschäft New Yorker in den Erlangen Arcaden ist ein Sack mit Wischmopps aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Dadurch wurden Brandmelde- und Sprinkleranlage ausgelöst.

Großes Malheur beim Geschäft New Yorker in den Arcaden. Dort ist ein Sack mit Wischmopps aus mysteriösen Gründen in Brand geraten. © Klaus-Dieter Schreiter



Großes Malheur beim New Yorker in den Arcaden. Dort ist gestern Nachmittag ein Sack mit Wischmopps aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Dadurch wurden Brandmelde- und Sprinkleranlage ausgelöst. Als der Löschzug der Feuerwehr eintraf, hatte die Sprinkleranlage das Feuer bereits gelöscht. Der ganze Laden stand aber unter Wasser.

Mit Wasserstaubsaugern nahmen die Brandbekämpfer das Nass auf und legten den Laden wieder trocken. Der war allerdings den ganzen Nachmittag geschlossen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht absehbar.

