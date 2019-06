Feuerwerk und andere Festlichkeiten: Alle Bilder vom Schlossgartenfest

Mehr als 6000 Gäste feierten bis in die Nacht hinein - vor 8 Minuten

ERLANGEN - Zum 65. Mal hat die Uni Erlangen-Nürnberg zu ihrem Schlossgartenfest eingeladen. Mehr als 6000 Gäste feierten und tanzten bis zwei Uhr nachts. Das neue Veranstalter-Team ließ die Catering-Panne aus dem vergangenen Jahr vergessen. Kritik gab es nur vereinzelt an den Tanzböden und am Feuerwerk.



"Alles, was ich beeinflussen kann, funktioniert – beim Wetter hat das heute gut geklappt", scherzt Uni-Präsident Joachim Hornegger in seiner Eröffnungsrede. Vor dem Fest ist die wichtigste Frage in jedem Jahr, ob es wie so oft regnen wird. Doch die Sommernacht war heuer wie für einen Tanzabend im Freien gemacht, bis nach Mitternacht war es angenehm warm.

Wie ausgelassen welcher Promi gefeiert hat, zeigen die Bilder.











cm