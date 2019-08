Fitness oder Wahn? Ein Gespräch über Crossfit

Crossfit-Coach Daniel Sandreuther im Gespräch im Lokalsportcast - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Seit Montagmorgen steht fest: Mathew Fraser bleibt der fitteste Mann auf Erden, Tia-Clair Toomey die fitteste Frau. Beide gewannen in den USA die Crossfit Games, die Weltmeisterschaften der jungen Sportart. Doch was ist dran am High Intensity Training, am Crossfit-Wahn, am Streben nach Fitness und einem perfekten Körper?

Daniel Sandreuther (li.) von Crossfit Erlangen war zu Gast im Lokalsportcast mit Sportredakteur Christoph Benesch. © Benesch



Daniel Sandreuther (li.) von Crossfit Erlangen war zu Gast im Lokalsportcast mit Sportredakteur Christoph Benesch. Foto: Benesch



Daniel Sandreuther, 34, mit Ina Sindel Eigentümer der ersten und einzigen Crossfit-Box in Erlangen, hält nicht viel von Extremen. Und trotzdem liebt er Crossfit. Wie das zusammenpasst, erklärt er Redakteur Christoph Benesch. Außerdem Gesprächsthema: Der Amateurfußball mit dem Bayernliga-Derby SC Eltersdorf gegen SV Seligenporten und Bezirksliga-Aufsteiger SV Tennenlohe, der sich in der neuen Liga erst

Folge 37: Crossfit

zurechtfinden muss.

Weitere Podcasts aus unserem Haus finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Der Lokalsportcast auf iTunes

Hier geht's zum RSS-Feed

en