Fliegende Bretter in Erlangen

Beim Skateboard-Contest am Omega-Skatepark wurde die Fränkische Skateboard-Meisterschaft entschieden. - vor 12 Minuten

ERLANGEN - Zum 24. Jährlichen Skateboard-Contest am Omega-Skatepark waren wieder alle "Brettsportinteressierten" eingeladen. Beim Finale der Fränkischen Skateboard-Meisterschaft konnten Zuschauer die Tricks der insgesamt 35 teilnehmenden Sportler bestaunen.

Hepp! Die Tricks der Skater ließen die Zuschauer immer wieder staunen. © Foto: Tim König



Seit 1996 treffen sich jährlich Skateboarder aus der Umgebung am Erlanger Skatepark und ermitteln durch Wettkampf die Besten, um sie mit Preisen zu belohnen. Dabei werden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt: Gruppe A ist gesponsert, Gruppe B nicht. Der Gewinner aus der ersteren erhalte einen Geldpreis, als Sieger der ungesponserten Gruppe dagegen werde man mit Sachpreisen des Skate-Shops "Bretterbude" beschenkt, erklärt Walter Schobel, Mitarbeiter der offenen Jugend-Sozialarbeit. Der Erlanger Wettbewerb ist der letzte von drei Skateboard-Contests, die zusammen die Fränkische Skateboard-Meisterschaft bilden. Wer in Nürnberg, Fürth und jetzt auch Erlangen insgesamt die meisten Punkte angesammelt hat, wird zum fränkischen Meister gekürt. Bewertet wurden die Teilnehmer von drei Jurymitgliedern, die ihre Urteile auf Grundlage folgender Kriterien bildeten: Höhe, Fahrsicherheit, Style und die Ausnutzung des Platzes.

Gewonnen haben dieses Jahr nach einem spannenden Wettbewerb die Erlanger Marcel Ulm in der A-Gruppe und Simon Keneni in der B-Gruppe. Keneni ist damit auch Gesamtsieger in der B-Gruppe der Fränkischen

Skateboard-Meisterschaft.

TIM KÖNIG