Foodies aufgepasst! Neuer Burger-Laden eröffnet in Erlangen

Nach dreimonatigem Umbau gibt es in Kult-Café große Stapel zum Schlemmen - vor 45 Minuten

ERLANGEN - Hier muss wirklich niemand verhungern: Bei Hempels Burger türmen sich die Fleisch-Bratlinge samt Zutaten so hoch, dass sie mittendurch aufgespießt werden müssen, um sie vor dem Auseinanderfallen zu bewahren. In der Marquardsenstraße 18 in Erlangen gibt es die Riesen-Burger zu genießen.

Wer von Michael Groß einen Burger serviert bekommt, braucht großen Hunger. © André De Geare



Wer von Michael Groß einen Burger serviert bekommt, braucht großen Hunger. Foto: André De Geare



Gastronom Michael Groß wollte zum 1. August auch in der Erlanger Marquardsenstraße 18, dem ehemaligen Café Cycles, eine Dependance seines Burger-Ladens in Gostenhof eröffnen. Es ist ihm geglückt!

Nach einem dreimonatigen Umbau des Kult-Cafés präsentieren sich die Räumlichkeiten nun im Industrie-Look Marke Eigenbau, in einem Mix aus Alt und Neu. Ab sofort können hier täglich ab 12 Uhr mittags bis zu 75 Personen gleichzeitig Riesenburger der unterschiedlichsten Couleur ordern, natürlich auch in der Veggie-Variante. Dazu gibt’s beispielsweise Chili-Cheese-Fries, Ziegenkäse, Süßkartoffelchips und Balsamico-Rotwein-Zwiebeln.

Bilderstrecke zum Thema Endergebnis steht fest: Das sind Nürnbergs beste Burgerläden Burger gibt es überall und in allen Kreationen, aber wir wollten es ganz genau wissen: Drei Wochen lang durften unsere User für ihren Lieblingsladen in Nürnberg abstimmen. Jetzt herrscht Gewissheit. Kleiner Tipp: Die Burgerfreunde stehen scheinbar auf exotisch.



Die Küche setzt auf Rindfleisch aus artgerechter Tierhaltung und auf Gemüse aus der Region, macht alle Soßen selbst und lässt die Brioche-Brötchen in Handarbeit herstellen. Dazu werden hausgemachte Limonaden, Wein, Cocktails und Fassbiere aus beispielsweise Gräfenberg und Bubenreuth gereicht. Also: Mahlzeit!

+++ Wie Hempels Burger nach Erlangen kam +++

mko