Fränkin Julia Prokopy nimmt bei "Bachelor in Paradise" teil

DORMITZ - Die ehemalige Miss Nürnberg und Teilnehmerin der Bachelor-Ausgabe 2017 versucht erneut ihren "Mr. Right" in einer TV-Show zu finden. Dieses Mal in der RTL-Sendung "Bachelor in Paradise".

Julia Prokopy ist mittlerweile kein unbeschriebenes Blatt mehr. Auftritte bei: "Germany's Next Topmodel", "Der Bachelor" sowie die Wahl zum Wiesn-Playmate und zur Miss Nürnberg sind nur ein Auszug ihrer Vita. © TVNOW



Julia Prokopy ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht in der Welt der Fernsehsternchen und Promis. Nach ihrer Wahl vergangenen Herbst zum Wiesn-Playmate 2018, geht es für die gebürtige Erlangerin dieses Jahr weiter auf der großen Medienbühne. Nachdem sie 2017 in der RTL-Show "Der Bachelor" bereits in der zweiten Folge vom damaligen Bachelor Sebastian Pannek keine Rose erhalten hatte, versucht die Fränkin nun erneut die große Liebe in einer TV-Sendung zu finden.

Die 24-Jährige nimmt an der RTL-Show "Bachelor in Paradise" teil. "Unsere ehemaligen Bachelor-Damen und Bachelorette-Herren der vergangenen Jahre sind heiß auf eine neue Liebe und im Paradies bekommen sie eine zweite oder teilweise sogar dritte Chance für das ganz große Glück, die große Liebe!", kündigt der TV-Sender die zweite Staffel der Show an. Genaue Sendetermine sind noch nicht bekannt.

Trotz des ganzen Medienrummels geht die ehemalige Miss Nürnberg noch immer ihrem Traumberuf als Flugbegleiterin nach. "Jetzt fehlt nur noch der Traummann", sagt sie RTL.de gegenüber. Besonders traurig für Julia sei, dass sie in ihrem Freundeskreis als einzige single sei und alle anderen schon Kinder hätten und vergeben oder verheiratet wären. Wenn sie "Mr. Right" nicht finden sollte, wolle sie sich bei "Bachelor in Paradise" betrinken und sich eine schöne Zeit machen, sagt die in Dormitz wohnende 24-Jährige, die auch schon in Heidi Klums Sendung "Germany's Next Topmodel" zu sehen war.

