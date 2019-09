"Freude schöner Götterfunken" mitten in Erlangen

Aus ganz Deutschland angereiste Kneipenchöre beendeten das Festival mit einem öffentlichen Auftritt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Lieder hallten weit über Markt- und Schlossplatz hinaus: Kein Wunder, versammelten sich am Samstagnachmittag doch mehrere Dutzend Sänger mitten in der Erlanger Innenstadt zum krönenden Abschluss des bundesweiten ersten Kneipenchor-Festivals. Dort gab es schließlich Popsongs ebenso wie "Freude schöner Götterfunken".

Fast 500 Musik-Freunde aus ganz Deutschland waren am Wochenende in die Hugenottenstadt gekommen, um dort gemeinsam die Premiere von "Die lauteste Kneipe" zu feiern, oder genauer gesagt, zu besingen. Elf Chöre aus der ganzen Republik waren der Einladung des hiesigen Kneipenchors gefolgt und für die Veranstaltung aus der ganzen Republik angereist (wie berichtet).

