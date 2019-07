Getreu dem Motto "Wir sind jung und wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut" trafen sich heute erneut zahlreiche Schüler am Altstädter Kirchplatz in Erlangen zur "Fridays for Future"-Demonstration. Mit Ihren Schulstreiks unterstreichen Sie jeden Freitag ihre Forderung nach einem Umschwung in der Klimapolitik. © André De Geare