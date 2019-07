"Fridays for Future"-Demo mit hunderten Schülern in Erlangen

ERLANGEN - Mit Megaphonen, Bannern und Sprechgesang: Zur Mittagszeit versammelten sich am Freitag erneut hunderte Schüler am Altstädter Kirchplatz in Erlangen, um gegen die aktuelle Klimapolitik zu demonstrieren. In knapp fünfzig deutschen Städten gab es wieder einmal Demonstrationen. Das sind die Bilder vom Klimastreik in Erlangen.

Die Erlanger "Fridays for Future" - Initiative organisiert seit mehreren Monaten Proteste für eine Politik, die die Umwelt schützt. Für die Veranstaltung vom Freitag, den 5. Juli, fand am Vorabend sogar ein "Art Space" statt: Ein Vorab-Treffen, bei dem die Schüler gemeinsam Plakate basteln konnten. Diese reckten sie am Freitag um 12.00 Uhr stolz in die Luft, als es auf dem Altstädter Kirchplatz erneut "What do we want? Climate! Justice!" hieß.

Solange nicht konkret gehandelt wird, werden wir weiter für unsere Zukunft kämpfen! ✊🏼🌍 #FridaysForFuture pic.twitter.com/kw6AIUi7Sj — Fridays for Future Erlangen (@fff_erlangen) 5. Juli 2019

Die Demonstrationen der Schüler sorgen seit dem Frühjahr weltweit für Aufsehen. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die Proteste initiiert und wurde im Juni mit dem Amnesty-Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

