"Fridays for Future"-Demo mit hunderten Schülern in Erlangen

Um 12 Uhr begann eine erneute Freitags-Demonstration - vor 12 Minuten

ERLANGEN - Mit Megaphonen, Bannern und Sprechgesang: Zur Mittagszeit versammelten sich am Freitag erneut hunderte Schüler am Altstädter Kirchplatz in Erlangen, um gegen die aktuelle Klimapolitik zu demonstrieren. In knapp fünfzig deutschen Städten gab es wieder einmal Demonstrationen. Das sind die Bilder vom Klimastreik in Erlangen.

lip