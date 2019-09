Fridays For Future: Klimakrise macht keine Sommerpause

ERLANGEN - Unter dem Motto "Sommerferien?! Macht die Klimakrise auch nicht – deshalb kämpfen wir weiter" — haben sich die Fridays For Future-Leute (FFF) keine Sommerpause gegönnt. Und so steht am Freitag ihre sechste Erlanger Sommeraktion an: Eine 24-Stunden Mahnwache.

Auch in den Ferien hat Fridays For Future Aktionen geplant. Foto: Harald Sippel



Dazu treffen sich die Aktivisten ab 11.30 Uhr am Schlossplatz, um die Mahnwache offiziell um fünf vor zwölf mit einem symbolischen Sterben, einem Die-In, zu eröffnen. Beendet wird das Ganze auf dieselbe Weise.

Interview mit einem der drei Gründer der deutschen FFF-Bewegung

"24 Stunden in denen wir Wache halten werden für all die Auswirkungen, die die Klimakrise jetzt schon auf die Erde hat und für alle noch viel Schlimmeren, die noch kommen werden, wenn nicht endlich etwas dagegen aktiv unternommen wird", heißt es in einer Mitteilung.

Als ihr dringlichstes Anliegen sehen die FFF-Leute es an, am 20. September um 11 Uhr #AllefürsKlima auf den Schlossplatz zu bekommen und damit so viele Leute wie noch nie in Erlangen zu mobilisieren. Zur Aktivierung soll auch die jetzige Mahnwache dienen.

