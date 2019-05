Mit einer großen Auftaktveranstaltung hat am Freitag auch das Klima-Aktionswochenende in Erlangen begonnen: Schon zu Beginn beteiligten sich laut Polizei rund 700 Menschen an der Kundgebung auf dem Altstädter Kirchenplatz. Die Organisatoren von Fridays for Future (FfF) warteten mit einer breiten und bunten Rednerliste auf. "Die Europawahl ist eine Klimawahl", tönte es aus den Lautsprechern, dazu schwenkten die Demonstranten die passenden blau-gelben Fahnen. © Ralf Rödel