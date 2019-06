Friedliche Stimmung an Tag 8: Kaum Polizeieinsätze am Berg

ERLANGEN - Das gute Wetter lockte am Donnerstag wieder zahlreiche Menschen auf die Erlanger Bergkirchweih. Die Polizei berichtet am Tag danach über eine friedliche und ausgelassene Stimmung. Lediglich zwei junge Männer gerieten in eine Auseinandersetzung mit den Securitys. Im Osten der Stadt wurden tiefnachts noch Autokennzeichen brutal von einigen Fahrzeugen gerissen.

Das gute Wetter lockte am Donnerstag bedeutend mehr Menschen auf den Berg als noch am verregneten Mittwoch. Nach Einschätzung der Polizei waren die Bierkeller gegen 21 Uhr mit rund 80 Prozent Besuchern ausgelastet. "Die Stimmung war gut, ausgelassen und friedlich", heißt es in der Pressemitteilung der Beamten.

Die Bergwache verzeichnete am Nachmittag und in den frühen Abendstunden nur vereinzelt Einsätze. Ab 22 Uhr nahmen die kleineren Streitereien zwar zu, fast alle konnten im Vorfeld aber deeskaliert und die Gemüter beruhigt werden.

Auch Kunststoffhalterungen abgerissen

Nur zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren feierten hingegen zu überschwänglich, weshalb sie durch den Sicherheitsdienst des Kellers verwiesen wurden. Dabei gerieten die jungen Männer allerdings in Rage. Es setzte Schläge und Tritte gegen einen der Security-Männer. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde durch einen Tritt leicht am Gesäß verletzt.

Beamte der Bergwache schritten zügig ein, um eine weitere Eskalation zu unterbinden. Die Schläger erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden Streithähne waren stark alkoholisiert, ein Test bei dem 21-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille.

Die Nachfeiern in der Innenstadt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verliefen ohne gewalttätige Streitigkeiten. Die Polizei verzeichnete im Stadtzentrum keine Körperverletzungsdelikte, die im Bezug auf dem Berg standen. Gegen 1.30 Uhr ereigneten sich im Stadtosten, hauptsächlich an der Drausnickstraße, mehrere Kennzeichendiebstähle. Dabei wurden in bislang fünf bekannten Fällen die hinteren Kennzeichenschilder von dort geparkten Pkws entwendet. Die Täter gingen dabei brachial vor - die Kennzeichen wurden sogar samt Kunststoffhalterungen von den Fahrzeugen gerissen.

