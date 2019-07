Fünfköpfige Familie aus Erlangen segelte um halbe Welt

ERLANGEN - Von Juli 2017 bis Mai 2019 waren Katharina und Johannes Merker mit ihren Kindern Felix, Julia und Jonathan mit dem Segelschiff rund um den Globus unterwegs.

Sehnsucht nach Meer und mehr Leben im Leben: Felix, Julia und Jonathan mit ihren Eltern Katharina und Johannes an Bord der „Luna“. Foto: Privat



Auf Zehenspitzen balancieren und dann einen Fisch erlegen? Ein Leichtes für Felix, Julia und Jonathan. Zu Beginn ihrer Reise war Jonathan sieben Monate, Julia drei und Felix vier Jahre alt. Von Spanien ging es über Marokko und die Kanaren in 24 Tagen nonstop über den Atlantik in die Karibik. Nach Zwischenstopps auf den Bahamas, den Bermudas und den Azoren segelten die Fünf dann zurück nach Europa. 12.000 Seemeilen hat die Familie so zurückgelegt, also rund 22.000 Kilometer. Das entspricht der Fahrstrecke von Erlangen nach Hongkong und wieder zurück.

Doch wie kommt man dazu, alles hinter sich zu lassen, um zwei Jahre auf engstem Raum in einem elf Meter langen und sechs Meter breiten Segelboot über die Weltmeere zu schippern? Die Motivation der Eltern war, sagt Johannes Merker, der Wunsch nach dem "Leben im Leben". Ihr schönes Leben in Erlangen mit Familie, Freunden und guten Jobs zurückzulassen, fiel zwar nicht gerade leicht, doch die Eheleute Merker sehnten sich nach Meer und mehr.

Vor der Schulpflicht der Kinder wollten sie sich noch einmal ganz bewusst Zeit nehmen für ihre Familie. Und so wurden sie zu "Zeitmillionären", wie sie sich selbst nennen. Unterwegs auf einer Reise, die zwar durchaus anstrengend und bei weitem kein Dauerurlaub war, den Fünfen aber unterwegs eine "ultimative Freiheit" verliehen hat.

Ausgestattet mit riesigen Essensvorräten, darunter kiloweise Babynahrung für Jonathan, den jüngsten Spross der Familie, hunderten Packungen an Medikamenten für jeden nur erdenklichen Notfall und noch viel mehr ging es los.

Die Familie war bestens vorbereitet, Segelerfahrung hatten die Eltern zuvor auf deutschen Seen sammeln können und sind so "nicht total blauäugig aufs Meer gegangen". Sogar einen medizinischen Grundkurs haben sie vor der Abreise absolviert und sich von befreundeten Ärzten im Infusionen-legen und Intubieren unterrichten lassen. Trotz aller umsichtiger Vorbereitungen klingt ihr Vorhaben noch immer danach, als würde vor allem eine große Portion Mut dazugehören: "Ich würde uns nicht als besonders mutig oder gar leichtsinnig bezeichnen, sondern vielmehr als vorsichtig", meint Johannes Merker.

Von Spanien nach Gibraltar

Tatsächlich tasten sich die Merkers langsam an ihr großes Vorhaben heran. Mit ihrem Boot "Luna" legen sie in Spanien ab. Die Fahrt nach Gibraltar geht dann so problemlos vonstatten, dass sie im Rückblick sagen können: "Da waren wir uns sicher, dass wir das hinkriegen." Und einmal volle Fahrt aufgenommen, konnte sie nun nichts mehr aufhalten. Auch keine zwei heftigen Stürme, die sie – zum Glück im Hafen vor Anker liegend – unbeschadet überstehen. Doch auch das Zusammenleben an Bord lief nicht immer ohne zwischenmenschliche Stürme ab. Katharina Merker erinnert sich noch gut daran, dass alle Fünf auf hoher See "Emotionen sehr viel intensiver erlebt haben", in positiver wie auch in negativer Hinsicht. Für eine Krise sorgte dann aber kein Sturm, sondern das Gegenteil: eine tagelange Flaute mitten auf dem Atlantik, die alle Zeitpläne über den Haufen zu werfen drohte. Doch auch diese Bewährungsprobe konnten die Fünf meistern.

Und so überwiegt das viele Schöne, das sie erleben durften, bei weitem. Nach ihren Highlights gefragt, erzählen die Kinder begeistert vom Baden im Meer, der Jüngste, Jonathan, schwärmt besonders vom "Kiki fahren", so wurde das Beiboot der Familie getauft. Und Felix erinnert sich heute noch an die Wale, die die Fünf gesehen haben.

Zeitmillionäre sind sie nun, zurück in ihrem alltäglichen Leben in Deutschland, zwar nicht mehr. Dafür aber Erfahrungsmillionäre – reich an einem Erfahrungsschatz, den ihnen bis zum Lebensende niemand mehr nehmen kann.

