Element of Crime - die deutschsprachige Rockband rund um Frontmann Sven Regener - gab am Montag in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen alles. Mit im Gepäck hatte die Band einen bunten Mix an verschiedensten Songs. Das Publikum war begeistert, Element of Crime dankte mit einer überraschenden Zugabe. © RAINER WINDHORST