Ein Gasaustritt in einem Universitäts-Labor an der Egerlandstraße ist der Erlanger Feuerwehr am Dienstagvormittag gemeldet worden. Die Kräfte gingen , ausgerüstet mit schwerem Atemschutz, in das Gebäude, offenbar wurde ein Austritt von Ammoniak festgestellt. Näheres ist noch nicht bekannt. Die Egerlandstraße war komplett mit Einsatzfahrzeugen zugestellt. © Klaus-Dieter Schreiter