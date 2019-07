Gasthaus Drei Linden in Kalchreuth braut neues, eigenes Bier

Schwiegersohn Manuel Reiter stellt ein rotes naturtrübes Kellerbier her - vor 54 Minuten

KALCHREUTH - Im "Gasthaus Drei Linden" in Kalchreuth braut Schwiegersohn Manuel Reiter seit dem Frühjahr ein eigenes Bier, das sich am traditionellen Nürnberger Rotbier orientiert. Seit mehr als 100 Jahren befindet sich das Traditionsgasthaus bereits im Familienbesitz.

Vor den brautechnischen Anlagen bei der Bierprobe des Kalchreuther Gerstensaftes stehen (v. li.): Erwin Lohne, Helmut Friedrich, Günther Spickenreuther, Otto Klaußner, Walter Gemmel und Richard Bergler mit Brauer Manuel Reiter (3. von rechts).



Eines der wenigen original erhaltenen altfränkischen Gasthäuser rund um Nürnberg, das seit über 100 Jahren im Familienbesitz befindliche Traditionsgasthaus hat jetzt mit der "Brauerei Drei Linden Kalchreuth" seine eigene Biermarke und ist somit "Brauerei-Gasthof". Das neue hauseigene Bier ist ein rotes naturtrübes Kellerbier, das sich am traditionellen Nürnberger Rotbier orientiert.

Der Verkauf des süffigen "Gasthaus-Bieres" aus eigener Brauerei hat bereits nach Ostern begonnen. Momentan ist es im Ausschank exklusiv über die Theke im Wirtshaus, frisch vom Fass gezapft nur im Gasthaus "Drei Linden" erhältlich.

Das Brauen ist "Berufung und seine große Leidenschaft"

Der gebürtige Moosburger Manuel Reiter, 32-jähriger Ehemann der Wirtstochter Jula, somit Schwiegersohn der Wirtsleute Martina und Jürgen Key ist gelernter Brauer und Mälzer und hat sich an der TU München am Campus Weihenstephan zum Dipl.-Ing. (TUM) Brauwesen und Getränketechnologie weitergebildet. Das Brauerhandwerk ist, wie er sagt, seine "Berufung und seine große Leidenschaft".

Also hat er sich aufgemacht mit der Gründung einer kleinen Brauerei seinen Traum zu verwirklichen. Die Wirtsleute haben die Unternehmung jederzeit unterstützt. Und so wurde zuerst mit dem zirka 25 Quadratmeter großen früheren Schlachthaus ein geeigneter multifunktioneller kleiner Raum als Sudhaus und Braustätte für den Anfang gefunden. Reiter hat bisher beruflich Brauereianlagen geplant und gebaut, so hat er seit November die Geräte und die Ausrüstung für seine kleine Brauerei ganz nach seinen Vorstellungen zusammengestellt.

Es brauchte einige Testbrauvorgänge um das Zusammenspiel aller Komponenten anzupassen, natürlich nicht nur die technische Seite. Besonders wichtig vor allem die Abstimmung der Zutaten sowie der Arbeitsabläufe. Die Rohstoffe sind Kalchreuther Quellwasser, Spalter Hopfen, Malz aus Kulmbach und Hefe aus der Augsburger Gegend. Mit seinem Brau-Ergebnis ist er mehr als zufrieden, es ist ja vorerst nur als "Zuckerl" für die Gasthaus-Gäste gedacht.

Eine "100-prozentige Ein-Mann-Show"

Die ganze Sache ist eine "100-prozentige Ein-Mann-Show" wie er sich ausdrückt, vom Rohstoffeinkauf bis zum Fässer waschen über das Abfüllen erledigt er also alle anfallenden Arbeiten alleine. Aktuell ist keine Expansion geplant, seine glänzenden Augen aber verraten ein eventuell perspektivisches Denken, wobei im Moment mit dem zu erwartenden zweiten Kind die Familienplanung absoluten Vorrang hat, wie er meint. Momentan produziert er vier mal 50 Liter, ausschließlich Fassbier (keine Flaschenabfüllung) in der Woche. Auf Wunsch und Vorbestellung verkauft er sein Bier im 10 und 20 Liter Fass in der Umgebung auch über die Straße.

Man hat ja schon länger davon gehört, Insider haben es natürlich schon getrunken, das neue Kalchreuther Bier. Jetzt haben sich die Kleinbrauerei und ihr Besitzer Manuel Reiter erstmalig mit einer kleinen Brauereiführung der Öffentlichkeit präsentiert.

Brauerei-Info und Kontakt: Brauerei Drei Linden Kalchreuth , Manuel Reiter , Brauer & Mälzer, Dipl.-Ing. (TUM) Brauwesen und Getränketechnologie, Buchenfühler Straße 2a, 90562 Kalchreuth, Tel. 01 51 / 68 48 63 90 oder online.

GEORG HECK