Gastwirt bei Kirchweih in Erlangen mit Faust attackiert

Wirt wollte schlägernden Gast von Kirchweih im Stadtwesten verweisen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mehrere Männer waren Teil einer Auseinandersetzung bei der Kirchweih im Erlanger Stadtwesten, in deren Verlauf einer auch körperlich austeilte. Anlass des Streits: eine Frau.

Kurz nach 23 Uhr ging es auf der Kirchweih plötzlich laut zu: Ein 24-Jähriger hatte eine 37-jährige Frau angesprochen, was diese offensichtlich nicht gut hieß. Als die Frau ablehnend auf den Kontakt des jungen Mannes reagierte, erhielt sie Unterstützung eines 39-Jährigen. Daraufhin kam es zu einem ersten Gerangel.

Als sich in dieses Gerangel ein Gastwirt einschaltete, um den 24-Jährigen von der Kirchweih zu verweisen, wurde auch der Gastwirt angegriffen und mit der Faust in das Gesicht geschlagen.

Zwei weiteren Personen gelang es schließlich den Angreifer bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Streifenbeamten festzuhalten. Die Beteiligten der Auseinandersetzung waren teilweise erheblich alkoholisiert. Drei Personen erlitten leichtere Verletzungen.

Die Erlanger Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jas