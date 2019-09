Gefährliche Strömung der Regnitz in Erlangen

Im gesamten Stadtgebiet gilt ein generelles Badeverbot - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Nach dem Badeunfall weist die Verwaltung nochmals auf das generelle Badeverbot entlang der Regnitz im gesamten Stadtgebiet hin.

Das Badeverbotsschild auf der Freizeitanlage Wöhrmühle. © ROLAND G HUBER



Das Badeverbotsschild auf der Freizeitanlage Wöhrmühle. Foto: ROLAND G HUBER



"Baden verboten". Schilder weisen an der Freizeitanlage Wöhrmühle sichtbar darauf hin. Dennoch werden diese Warnungen oftmals in den Wind geschlagen. Immer wieder springen Leute ins kühlende Regnitz-Nass. Allerdings wäre vor kurzem eine junge Frau dort fast ertrunken. Rettungskräfte konnten sie gerade noch retten und reanimieren, bevor sie schließlich im lebensbedrohlichen Zustand in die Klinik gebracht wurde.

Das Ganze war ursprünglich etwas anders gedacht – als Freizeit-Areal, nicht als Badebucht. Eben deshalb jene augenfälligen Schilder. Womöglich doch zu wenig Warnhinweise? Muss die Stadt "nachrüsten"? Diese Notwendigkeit wird offenbar nicht gesehen.

Bilderstrecke zum Thema Strömung, Schwimmkurs und Hilfe: Tipps gegen Badeunfälle! Bei heißen Temperaturen wünscht man sich oft nur eins – rein ins kühle Nass und sich erfrischen! Bei mangelnden Kenntnissen, heftigen Strömungen oder Wellen kann das Vergnügen jedoch sehr schnell zur Gefahr werden. Was tun also um einem Unglück zu entgehen? Die DRK-Wasserwacht gibt Tipps!



Denn: "Die Regnitz ist an vielen Stellen leicht zugänglich, und im gesamten Stadtgebiet herrscht ein Badeverbot. Sowohl an der Freizeitanlage Wöhrmühle als auch an dem etwas weiter flussaufwärts gelegenen Wehr weisen Schilder ausdrücklich auf das Badeverbot und die Gefahren durch die Strömung hin. An der Freizeitanlage wurden die Schilder zudem mehrsprachig erstellt und mit eindeutigen Piktogrammen versehen", heißt es in einer Stellungnahme der Stadt.

Und bei dem Badeunfall der jungen Frau sei jene Freizeitanlage überhaupt nicht im Spiel gewesen: "Nach den Erkenntnissen der Feuerwehr, die zur Rettung hinzugerufen wurde, ist die Person nicht über das neu angelegte Ufer an der Freizeitanlage Wöhrmühlinsel in die Regnitz gestiegen. Vielmehr war die dortige Anlage der Zugang, über die die Rettung stattfand", erläutert ein Sprecher der Stadt.

Bilderstrecke zum Thema Badeunfall in Erlangen: Frau lebensbedrohlich verletzt Beim Baden in der Regnitz an der Freizeitwiese in Erlangen ist eine junge Frau am frühen Freitagabend untergegangen. Sie konnte gerade noch gerettet werden.



Mit der kleinen Bucht samt dem direkten Zugang zur Regnitz wollte man schlicht "den Fluss erlebbar" machen. Und der Sitzbereich aus Natursteinen sollte im Sommer lediglich "eine Abkühlung der Füße" ermöglichen, so jedenfalls die seinerzeitigen Überlegungen der Stadtoberen. Denn allen Seiten war klar: Das Baden in der Regnitz ist wegen der starken Strömung zu gefährlich. Deshalb sollten im Wasser des flachen Uferbereichs der Bucht Findlinge, große Kiesel oder Bruchsteine platziert werden, die ein direktes Einsteigen in den Fluss und gleichzeitig den Eindruck eines Badeufers verhindern sollten.