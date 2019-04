Gehört zu Ostern: Interaktiver Kreuzweg im Henninger Keller

Die Resonanz für die Führung am Erlanger Berg ist seit Jahren groß - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Die Resonanz ist seit Jahren groß: Auch in diesem Jahr besuchten wieder mehrere hunderte Menschen den interaktiven Kreuzweg im Henniger Keller auf dem Erlanger Berg.

Verstärker und Lichtmaschinen sorgten dabei erneut — wie unser Bild zeigt — für eine eigene spirituelle Stimmung.



Bereits am Donnerstagabend zur ersten Führung bildeten sich vor dem Eingang lange Schlangen, auch am Karfreitag kam das Angebot gut an. Das Konzept der Erlanger Elia-Gemeinde geht also auf: Anhand von 14 Stationen mit Bildern, Installationen, Geräuschen und Gerüchen erleben die Besucher Jesu’ Leidensweg auf ganz besondere Weise. Verstärker und Lichtmaschinen sorgten dabei erneut für eine eigene spirituelle Stimmung. ​

