Geld und Schmuck fehlen in Heroldsberg

Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser _ Türen beschädigt - vor 16 Minuten

HEROLDSBERG - Am Montag in den frühen Morgenstunden sind Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Heroldsberg eingebrochen.

Symbolfoto Einbruch © colourbox.com



Symbolfoto Einbruch Foto: colourbox.com



Im Zeitraum von 0.30 Uhr bis 7 Uhr verschafften sich die Einbrecher jeweils über eine Tür Zugang zu zwei Einfamilienhäusern im Heroldsberger Haidweg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Unbekannten entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Spurensicherung kam vor Ort.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter (09 11) 2 21 33 33.

ots