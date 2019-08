Geld vorhanden, Personal in Erlangen gesucht

Der kommende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler zwingt die Stadt zu handeln. - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Sanierung der Schulen bleibt, neben der Wartung, eine Daueraufgabe für die Stadt. Während am Ohm- und Albert-Schweitzer-Gymnasium die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, haben sie am Marie-Therese-Gymnasium gerade erst so richtig begonnen. Und andere Schulen wie die Staatliche Berufsschule und das Gymnasium Fridericianum hängen schon in der Warteschleife.

Die Friedrich-Rückert-Schule soll als erste im Rahmen des Programms „Zukunft Grundschulen und Ganztagsbetreuung“ ausgebaut werden. Derzeit überbrücken Container den Raumbedarf für die Ganztagsklassen. Foto: Harald Sippel



Ergänzend zum Schulsanierungsprogramm kommt nun eine weitere Aufgabe auf die Stadt zu: Auch darauf, dass voraussichtlich im Jahr 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter kommt, muss man baulich rechtzeitig reagieren. Das ist eine große Herausforderung für die Stadt und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Auch personell muss man zulegen, um die steigenden Aufgaben zu schaffen – im Schulverwaltungsamt, aber besonders im Amt für Gebäudemanagement.

Zuerst die Friedrich-Rückert-Schule

Für fünf der 15 Grundschulen in Erlangen wurde besonderer Handlungsbedarf ausgemacht. Am dringendsten ist er bei der Friedrich-Rückert-Schule, hat eine "Lenkungsgruppe Ganztag" festgestellt. In dieser Lenkungsgruppe arbeiten Stadtjugendamt, Schulverwaltungsamt, Sachgebiet für Statistik und Stadtforschung, Volkshochschule, Gebäudemanagement, Bildungsbüro und Staatliches Schulamt zusammen. Auch die Ergebnisse der bisher durchgeführten Schulsprengelkonferenzen flossen in die Bedarfseinschätzung ein.

Aufgrund der vorgenommenen Priorisierung soll nun die Friedrich-Rückert-Schule im Rahmen des Programms "Zukunft Grundschulen und Ganztagsbetreuung", das bereits im vergangenen Dezember auf den Weg gebracht wurde, als erste durch einen Ergänzungsbau erweitert werden.

Zwar wurde die Schule am Ohmplatz erst vor zehn Jahren im Rahmen des Schulsanierungsprogramms generalsaniert. Das ändert aber nichts daran, dass sie jetzt zu klein wird. In vier Jahren, so heißt es in einem Bericht, der im Juli den Fachausschüssen und dem Stadtrat vorgelegt wurde, "soll ein Anbau vorhanden sein". Für ein baldiges Vorgehen sprächen verschiedene Gründe.

So wächst der Bezirk Rathenau, in dem sich die Rückert-Schule befindet, momentan stark. Insbesondere in den Bereichen Erlanger Höfe, Brüxer Straße und Hans-Geiger-Straße wird neuer Wohnraum geschaffen, und dementsprechend steigen auch die Schülerzahlen. Konkret heißt das: In den kommenden fünf Jahren werden hundert Kinder mehr als heute diese Schule besuchen, also 387 anstelle von 287.

Selbst wenn alle Raumkapazitäten ausgeschöpft werden, werden mindestens zwei weitere Klassenräume an der Schule benötigt. Für den Ganztag werden auch Aufenthaltsflächen sowie Flächen für den Küchen- und Mensabetrieb benötigt.

In dem gerade zu Ende gegangenen Schuljahr wurde der gebundene Ganztag an der Schule eingeführt. Untergebracht wurde die erste gebundene Ganztagsklasse in einem Container auf dem Schulhof. Mit dem Aufbau des Ganztagszuges werden weitere räumliche Kapazitäten gebraucht.

Nach ersten Prüfungen geht man davon aus, dass zirka 900 Quadratmeter an weiterer Nutzfläche geschaffen werden müssen. Diese Flächenerweiterung ist auf dem Schulgelände möglich.

Nach der Friedrich-Rückert-Schule sollen auch für die Pestalozzi-, die Hermann-Hedenus-, die Mönau- und die Michael-Poeschke-Grundschule die Planungen für den Ganztagesausbau vorangetrieben werden. Das wird viel Geld kosten. Von bis zu 90 Millionen Euro ist die Rede.

Problematischer dürfte aber sein, die Aufgaben personell zu stemmen. "Das Geld ist da, aber es fehlt an den Ressourcen", klagte ÖDP-Stadtrat Joachim Jarosch im jüngsten Bildungsausschuss. Dies sei eine unbefriedigende Situation.

Schwierig, Stellen zu besetzen

Ohne zusätzliches Personal könne man die Maßnahmen für den Ganztagsausbau der Grundschulen parallel zum laufenden Schulsanierungsprogramm nicht stemmen, hatte die Verwaltung wissen lassen. Das Amt für Gebäudemanagement wies die Stadträte in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es bereits alle Planungsleistungen außer beim Erweiterungsbau der Feuerwehr extern vergebe. Trotzdem ist die Situation nicht einfach. Denn offenbar ist es derzeit schwierig, Stellen in dem Amt personell zu besetzen. Die letzte unbesetzte Stelle sei viermal ausgeschrieben gewesen.

Jarosch regte an, zu überlegen, ob man nicht schneller vom Fleck komme, wenn man auf das Modell der Öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP bzw. PPP) setze, wie dies auch Nürnberg mache.

Man habe sich in der Nachbarstadt bereits schlau gemacht, entgegnete die SPD-Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Bildungsausschusses Barbara Pfister. Laut Auskunft von dort würde ÖPP den Engpass in Erlangen nicht lösen. Nur für reine Neubauprojekte würde es etwas bringen. Da es schwierig sei, solche Vertragswerke aufzubauen, würde sich daraus zudem mit Sicherheit keine Beschleunigung bei den Bauvorhaben ergeben.

EVA KETTLER