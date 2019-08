Geschäftsleute sind in Erlangen eine tragende Säule

ERLANGEN - Zwar ist Erlangen nicht die allererste Adresse für Besucher und Gäste der fränkischen Region. Dennoch kann sich der Zuspruch durchaus sehen lassen. Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein (ETM) zieht jedenfalls eine positive Bilanz für das Jahr 2018.

Es sind nach wie vor die vielen Geschäftsreisenden, die in Erlangen für gute Übernachtungszahlen sorgen. © NGG



Deutschland wird als Urlaubsziel immer beliebter. Auch der Städtetourismus boomt. 2018 war für den Tourismus bereits das neunte Rekordjahr in Folge. Auch in Erlangen hat man guten Grund, "positiv in die Zukunft zu blicken", wie der ETM mitteilt. Denn in Sachen "Städtetourismus" hat die Region Franken im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 25 Millionen Übernachtungen geknackt. Was die Übernachtungszahlen angeht, bleibt Erlangen im Vergleich mit den touristisch starken fränkischen Städten unter den Top 5 und rangiert hinter den Städten Nürnberg, Würzburg, Bamberg und Rothenburg o. d. Tauber.

Die Anzahl an Gästebetten bleibt in Erlangen stabil. Ein Rückgang an Übernachtungen in 2018 von -0,5 Prozent (506 917) deutete sich an, da je eine Hotelwieder- und eine Hotelneueröffnung in Fürth mit zusätzlichen 400 Betten in der Nachbarstadt Nürnberg natürlich auch Einfluss auf die Übernachtungszahlen in Erlangen hatten.

Aber davon abgesehen verzeichnet Erlangen im Jahr Bilanz-2018 einen leichten Anstieg an Gästeankünften um +0,4 Prozent. Und der sogenannte Geschäftstourismus genießt nach wie vor einen hohen Stellenwert. "Klar sind wir hinsichtlich der Übernachtungszahlen für 2018 nicht zufrieden. Wirtschaftlich betrachtet haben wir jedoch mit dem Geschäftstourismus eine tragende Säule in Erlangen, da Geschäftsreisende deutlich mehr Budget in unserer Stadt lassen als klassische Touristen. Hier muss man also unterscheiden", so Christian Frank, Geschäftsführer des Erlanger Tourismus und Marketing Vereins. Dies trifft auch statistisch zu: im Schnitt gab in Deutschland in 2017 jeder Geschäftsreisende 157 Euro pro Reisetag aus, ein Urlaubsreisender jedoch nur 84 Euro pro Tag. Dabei beruft sich der ETM auf Zahlen der VDR-Geschäftsreiseanalyse 2018, Verband Deutsches Reisemanagement e. V.

Zweifelsohne hat Erlangen einiges zu bieten und der ETM ist mit seinen Veranstaltungen gut dabei. Zum Beispiel erfreut sich der Bereich Kulinarik mit dem Genuss-Festival und anderen Kulinariktouren bei Besuchern und Bürger immer größerer Beliebtheit. Jede dieser Touren versucht, Genuss, Geschichte und Handwerk in Einklang zu bringen und führt unterhaltsam durch die Erlanger Stadtgeschichte.

Auch an den klassischen Stadtführungen nahmen 2018 über 4300 Personen teil, so der ETM. Als kulinarisches Glanzlicht bietet das Genuss-Festival den Erlanger Gastronomen gleichsam eine Bühne, um ihre handwerklichen Fertigkeiten gut in Szene zu setzen. 2019 war der Gala-Abend schon vor der Anmeldefrist ausgebucht und für 2020 wird das Festival mit der Teilnahme der Partnerstadt Bozen eine neue Stufe erreichen, ist sich der ETM sicher.

Der Tourismus-Verein bietet seit einigen Jahren auch einen Audioguide an, mit dem die Besucher unabhängig per Smartphone die Erlanger Innenstadt auf drei verschiedenen Routen entdecken. Der kostenlose Audioguide kann ganzjährig, jederzeit abgerufen werden. Und dieses Angebot komme bei Touristen sehr gut an, hieß es. In 2018 haben über 8500 Nutzer von dem Angebot Gebrauch gemacht.

Erlangen müsse sich jedenfalls, so resümiert man im ETM, mit seinem "barocken Stadtbild und seiner abwechslungsreichen Stadtgeschichte vor anderen Destinationen nicht verstecken". Außerdem überzeuge die Stadt durch ein vielfältiges Einkaufsangebot und biete Besuchern zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte wie die Bergkirchweih, das internationale Figuren-Theater-Festival, den SchlossStrand, den Internationalen Comic-Salon und nicht zuletzt das Poetenfest.

