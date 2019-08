Gewicht von den Schultern nehmen

ERLANGEN - Anlässlich des Internationalen Kindertages am 1. Juni hat die Diakonie Erlangen die Spendensammlung für ihren Kindernotfonds gestartet. Mit Erfolg: Über 20 000 Euro wurden von rund 250 Bürgern aus Erlangen und dem Landkreis bereits gespendet.

Unbürokratische Hilfe für Kinder bedürftiger Kinder: Eine beeindruckende Summe konnte der Kindernotfonds bereits sammeln. © Diakonie



Als Ziel gesetzt hat sich die Diakonie Erlangen 25 000 Euro und ruft deshalb weiter zur Unterstützung auf. "Aus diesem Topf helfen wir Kindern in unserer Region dort, wo die Not am größten ist, schnell und unbürokratisch", sagt Vorstandssprecher Pfarrer Matthias Ewelt.

Finanziell schwache Familien können ihre Kinder oft nicht so fördern, wie sie es gern würden. Ein Musikinstrument zu lernen, an der Klassenfahrt teilzunehmen oder wie die anderen Kinder im Sportverein zu sein, ist bei ihnen kaum machbar – trotz Bildungs- und Teilhabegutscheinen vom Amt. Denn diese liefern allenfalls Zuschüsse.

"Einem Kind haben wir durch Spenden sogar therapeutisches Reiten ermöglichen können", erzählt Julia Palmai, Leiterin der Ambulanten Erzieherischen Hilfen der Diakonie Erlangen und der Stadtmission Nürnberg, "das hat sich unheimlich positiv auf die ganze Familie ausgewirkt". Sie betont, dass es nicht nur materielle Nöte sind, sondern Benachteiligungen, die langfristig behoben werden müssen: "Es ist entscheidend, dass sich Kinder unter anderen als gleichwertig erleben".

Auch wenn das in Erlangen kaum sichtbar ist: Zehn Prozent der Kinder sind arm oder von Armut bedroht. Die Mitarbeitenden der Diakonie beraten und begleiten Familien in sozialen Nöten kostenlos, zum Beispiel in der Sozialberatung KASA (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit) und durch die Ambulanten Erzieherischen Hilfen. Die Sozialpädagogen leisten vor allem Hilfe zur Selbsthilfe und wollen benachteiligten Kindern alle Chancen auf Teilhabe und Bildung ermöglichen. Dafür müssen sie oft feste Kreisläufe durchbrechen: "Starke Eltern, starke Kinder", sagt Julia Palmai aus 30 Jahren Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe.

Ihre Mitarbeitenden kommen zu den Familien nach Hause, um Probleme an der Wurzel zu packen. Sie beraten und begleiten in familiären Beziehungskonflikten, helfen die Wohnsituation zu verbessern und unterstützen im Umgang mit Behörden, Schulen, Kindertagesstätten und Ausbildungsstellen.

Allein in Erlangen und dem Landkreis begleiten Julia Palmai und ihr Team derzeit rund 40 Familien. Fast alle haben finanzielle Probleme. Gerade für Alleinerziehende ist es herausfordernd, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Andere Klienten kämpfen mit psychischen Problemen, leiden unter zermürbender Arbeitslosigkeit oder haben schwere Schicksalsschläge erlebt.

Jasmin (Name geändert) ist dankbar, dass sie vor einem Jahr an die Ambulanten Erzieherischen Hilfen vermittelt wurde. Das war in der Zeit, als sie sich gerade von ihrem Mann trennte. Die 25-Jährige hat drei Söhne im Alter von drei, fünf und sieben Jahren. Sie litten unter den Spannungen zwischen den Eltern.

Das Jugendamt stellte der Familie dann die Sozialpädagogin Manuela Hunecke zur Seite. Sie vermittelte zunächst bei Auseinandersetzungen, half Regeln und Strukturen zu etablieren und begleitete Jasmin zu Elterngesprächen in der Schule. "Manuela nimmt ein bisschen Gewicht von meinen Schultern", sagt die junge Frau lächelnd.

Inzwischen hat sich die Situation etwas beruhigt, Jasmin schaut gestärkt in die Zukunft: "Im Herbst möchte ich eine Ausbildung in einem Sozialberuf machen, zum Beispiel zur Kinderpflegerin".

InfoSpendenkonto: Diakonie Erlangen

IBAN: DE46 7635 0000 0060 0258 74, BIC: BYLADEM1ERH, Sparkasse Erlangen, Stichwort: Kindernotfonds

en