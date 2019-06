Gini gesucht — und wieder gefunden

Erlanger Katzenliebhaberin lässt Öffentlichkeit über Verbleib ihres Tieres nicht im Unklaren. - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Endlich mal eine gute Nachricht: "Bin wieder daheim!" verkündet ein Plakat in Erlangen und meint damit Kater Gini, der zwei Nächte verschwunden war. Die Besitzerin will so der Öffentlichkeit sagen, dass ihr Stubentiger zurück ist.

„Bin wieder daheim!“: Kater Gini war zwei Nächte lang verschwunden. © Sharon Chaffin



Katzen und Kater sind Streuner, da büxt der oder die eine oder andere schon mal aus und wird schmerzlich vermisst. Bei der Suche verspricht der gute alte analoge Steckbrief oft (aber leider nicht immer) Erfolg. Allerdings erfährt außer den Besitzern kaum jemand etwas über das weitere Schicksal des Haustiers. Bleibt es verschwunden? Gibt es ein Happy End?

Die Erlanger Katzenliebhaberin und -besitzerin Andrea Untch hat sich oft schon darüber gewundert, und wollte Nachbarn und Passanten nicht im Unklaren lassen, nachdem ihr eigener Kater verschwunden war. Für zwei Nächte nur, aber weil sie den Verlust schon öffentlich mit Postern rund um die Hindenburgstraße beklagt hatte, wollte sie alle anderen mit "Bin wieder daheim!" an der Freude teilhaben lassen, als Gini (bürgerlich: Gin) wieder zuhause war.

Weit ist der fast zweijährige Kater gar nicht gekommen. Er hatte einfach mal bei den Nachbarn rumgeschnuppert – und wohl schnell festgestellt, dass es daheim doch am schönsten ist. Er wollte zurück, doch er konnte nicht. Die Nachbarn hatten den Kater von nebenan gar nicht bemerkt

und aus Versehen eingeschlossen – bis sie ihn am Samstag entdeckten.

Umso größer die Freude, als die Nachbarn mit dem gechippten und registrierten hübschen Kater bei Familie Untch klingelten.

Jetzt ist Gini wieder daheim: "Hungrig war er schon ziemlich", erzählt Andrea Untch. Aber nun sind alle glücklich und haben Grund zum Schnurren: Gini, sein Bruder Tonic, der dritte Katzenkollege Mehmet – und die Familie Untch sowieso.

SHARON CHAFFIN