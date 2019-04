Auf der A3 ereignete sich am Mittwochvormittag am Kreuz Fürth/Erlangen ein schwerer Unfall: Nachdem ein Lkw ein Auto touchierte, prallte es dort mit einem anderen Pkw zusammen. Der Wagen landete schließlich auf dem Dach, der Fahrer wurde eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.