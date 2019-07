Grausamer Fund in Erlangen: Leiche lag in der Regnitz

ERLANGEN - Im Wiesengrund in Erlangen ist am späten Freitagnachmittag eine Wasserleiche in der Regnitz gefunden worden. Noch ist Vieles unklar. Sicher scheint aber, dass die Person schon länger tot war.

Nach Aussage des Polizeipräsidiums in Nürnberg scheint die Person schon länger im Wasser gelegen zu haben und könnte schließlich aber auch vom Fluss angespült worden sein. Genaueres könne erst nach Abschluss der Obduktion gesagt werden, weil die Person nicht zu identifizieren gewesen sei, so der Polizeisprecher.

Die Wasserleiche wurde mit einem Rettungshubschrauber zu den weiteren medizinischen Untersuchungen geflogen.

