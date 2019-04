Große Resonanz bei Erlanger Klima-Demo

ERLANGEN - Erneut gingen am Freitag nach Polizeiangaben in Erlangen rund 600 Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene mit Transparenten und witzigen Parolen auf die Straße.

Gemeinsam für mehr Klimaschutz: Erneut gingen am Freitag hunderte Kinder und Erwachsene dafür auf die Straße. © Sharon Chaffin



Gemeinsam für mehr Klimaschutz: Erneut gingen am Freitag hunderte Kinder und Erwachsene dafür auf die Straße. Foto: Sharon Chaffin



Gemeinsam für mehr Umwelt- und Klimaschutz: "Wir sind hier und wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", tönte es bei der Kundgebung auf dem Altstädter Kirchenplatz in Erlangen ebenso wie "Hopp, hopp, hopp, Kohlestopp". Auch beim anschließenden Demonstrationszug durch die Innenstadt erklangen immer wieder spritzig-intelligente Slogans, mit denen die Teilnehmer insbesondere von Politikern eine ökologischere und nachhaltigere Energiepolitik einforderten.

Die Teilnehmer setzten damit am letzten Tag der Osterferien die Demonstrationen der „Fridays for Future“-Bewegung fort, auch etliche Studierende waren dem Aufruf gefolgt. In zahlreichen anderen deutschen Städten gingen ebenfalls Schüler und Erwachsene auf die Straße, darunter auch in Herzogenaurach.

Die Hauptorganisatoren der Erlanger Veranstaltung, Sebastian Hornschild (27) und Luisa Schocke (19), waren über die große Resonanz hocherfreut: „Es ist toll, dass Ihr trotz Ferien und des schlechten Wetters gekommen seid“, rief Schocke am Altstädter Kirchenplatz ins Mikrofon.

In den vergangenen Wochen gab es in Erlangen immer wieder Demonstrationen der "Fridays for Future" (FFF)-Bewegung.

