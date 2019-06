Großeinsatz in Erlangen: Gas-Alarm in Burger King

Mitarbeiter und Kunden wurden evakuiert - Feuerwehr mit schwerem Atemschutz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Weil Gas ausgetreten ist, musste der Burger King an der Cumianastraße geschlossen werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit großer Mannschaft vor Ort.

Der Gasgeruch wurde gegen 14.15 Uhr festgestellt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Der Rüstzug der Ständigen Wache, die Freiwilligen Wehren der Innenstadt und aus Bruck, sowie die Siemens-Berufsfeuerwehr wurden dorthin geschickt. Auch Notarzt und Rettungsdienst fuhren zur Einsatzstelle.

Die Mitarbeiter und Kunden des Schnellrestaurants waren bereits evakuiert, als die Kräfte eintrafen. Unter Atemschutz ging ein Trupp der Feuerwehr in das Gebäude. Dort in einer Zwischendecke konnten die Männer eine starke Gaskonzentration messen. Sie stellten die Gaszufuhr ab, so dass keine Gefahr mehr bestand. Das Gas wurde mit einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude geblasen. Die Stadtwerke und eine Spezialfirma müssen nun nach der Ursache für den Gasaustritt suchen. Der Burger King bleibt nach Angabe der Feuerwehr geschlossen, bis das Leck gefunden und abgedichtet ist.

Noch während Kräfte im Gaseinsatz waren, wurde ein Feuer in der Artilleriestraße gemeldet. Dort brannte ein Gartenzaun auf einer Länge von 30 Metern. Die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt, die die Wache für solche Paralleleinsätze besetzt hatte, rückte dorthin aus und konnte größeren Schaden verhindern. Die Brandursache muss noch geklärt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

kds