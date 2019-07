Happy End beim Erlanger Triathlon: LiveBlog zum Nachlesen

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Kösters und Gottwald gewinnen die Kurzdistanz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Es war ihr Heimrennen - und sie gestalteten es siegreich. Peter Kösters und Lena Gottwald, die hier zum fünften Mal in Folge vorne lag, haben beim Erlanger Triathlon über die Olympische Distanz gewonnen. Auf der Mitteldistanz siegten Profi Kristin Liepold und Marchelo Kunzelmann Loza.

Am Sonntag haben 800 Sportler beim Erlanger Triathlon über die Kurz- und Mitteldistanz alles gegeben. Mit Peter Kösters und Kristin Liepold gab es zwei Gewinnern vom TV 48 Erlangen. Und mit Lena Gottwald eine Serien-Siegerin. Das Rennen in Bildern.

Bereits am Samstag trafen Athleten und Helfer des Erlanger Triathlon am Bohlenplatz beim Get Together zusammen. Im Kreuz+Quer fand dort auch der Expertentalk mit Profi-Triathletin Kristin Liepold statt.