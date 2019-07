Harald Bußmann verlässt den Stadtrat in Erlangen

Mit sofortiger Wirkung tritt er als Stadtrat der Grünen Liste (GL) zurück - vor 50 Minuten

ERLANGEN - Harald Bußmann ist mit sofortiger Wirkung als Stadtrat der Grünen Liste (GL) zurückgetreten. Seit 15 Jahren saß der Fachinformatiker und überzeugte Fahrradfahrer für die GL im Stadtrat. Beim Thema Verkehrswende ging ihm zum Beispiel einiges viel zu langsam.

Will nicht mehr Stadtrat sein: Harald Bußmann. © Berny Meyer



Will nicht mehr Stadtrat sein: Harald Bußmann. Foto: Berny Meyer



Bußmann begründete seinen Schritt gegenüber den Erlanger Nachrichten damit, dass " ich trotz dieses Amts kaum noch etwas zu einer Verkehrswende im Sinne des grünen Wahlprogramms beitragen kann - und dieses Wenige rechtfertigt es nicht, dass ich mir meine Gesundheit weiter ruinieren lassen."

Der Stadtrat brachte sich beispielsweise beim Thema StUB-Trasse ein. Bei der Diskussion um die Wöhrmühlquerung plädierte er für "umweltverträglicheren Stecken" über den Dechsendorfer- oder Büchenbacher Damm. Im April hatte der Stadtrat dann aber für eine neue Talquerung über den Regnitzgrund gestimmt.

Schwierigkeiten innhalb der Fraktion der Grünen Liste

Auch habe sich, so Bußmann, die Zusammenarbeit in der GL-Fraktion in der Vergangenheit zunehmend schwierig gestaltet. So habe er etwa im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgeschlagen, auch in Erlangen ein städtisches Zuschussprogramm für Lastenfahrräder analog zu München, Regensburg und Fürth einzuführen. Dieser Vorschlag sei fraktionsintern abgelehnt worden. Als er im Urlaub war, wurde der Vorschlag dann gebilligt.