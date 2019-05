Schäfer Heiner Bernard ist vom Regnitzgrund in Erlangen aus mit seinen Schafen nach Oberfranken aufgebrochen. Dorthin hat er auch bisher schon jedes Jahr seine Tiere auf die Sommerweide gebracht. Diesmal ist es ein Abschied für immer: Bernard und seine Schafe lassen sich dauerhaft in Oberfranken nieder.

Wie jedes Jahr hieß es in Erlangen auch an diesem 1. Mai wieder: Auf die Räder, fertig, los. Sehr begehrt bei den jüngeren Tour-Teilnehmern war - wie auch in den Vorjahren - die Fahrt in der Seifenkiste. Mit elektronischer Zeitmessung lieferten sich die Kinder heiße Rennen auf der abschüssigen Piste.