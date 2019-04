Hier wird gefeiert: Kirchweih-Termine in der Stadt Erlangen

Von Kriegenbrunn bis Frauenaurach: In allen zehn Stadt- und Ortsteilen gibt es Kerwas - vor 54 Minuten

ERLANGEN - Die Erlanger Bergkirchweih ist wohl die bekannteste unter den Festen in der Stadt und im Landkreis, aber lange nicht die einzige Kerwa. Wir geben einen Überblick über das Kirchweihjahr 2019. Hier wird gefeiert!

Die Frauenauracher Kirchweih ist die letzte im Reigen der Erlanger Vorort-Kirchweihen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Den Auftakt macht die Bergkirchweih, die am 6. Juni beginnt. Anschließend geht es im Sommer überall in der Stadt rund. Kirchweihen gibt es in allen zehn Stadt- und Ortsteilen: Sie sind jeweils freitags von 16 Uhr bis 23 Uhr sowie sonn- und feiertags 11 Uhr bis 23 Uhr und werktags 10 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Eine Übersicht:

Kriegenbrunn: Die Kirchweih findet von 21. bis 24. Juni rund um den Eginoplatz statt. Zahlreiche Fahr- und Vergnügungsgeschäfte der Schausteller werden dazu aufgebaut. Nach langem Hin und Her haben die Vereine einen geeigneten Platz gefunden, einen Festwirt gibt es auch.

Bruck: Die Kirchweih findet von 28. Juni bis 1. Juli im alten Brucker Ortskern statt. Die Festmeile wird entlang der Felix-Klein-Straße bis zur Evangelischen Kirche Peter und Paul aufgebaut. Zahlreiche Fahr- und Vergnügungsgeschäfte ziehen viele Besucher an. Kräftig gefeiert werden darf im Festzelt. Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt.

Stadtrandsiedlung: Bei der Kirchweih feiern die "Siedler" rund um die Damaschkestraße von 26. bis 29. Juli ihre Kirchweih in Alterlangen.

Alterlangen: Am ersten August-Wochenende, genauer von 2. bis 5. August, steigt die Stadtteilkirchweih unweit vom Regnitzgrund.

Büchenbach: Die Kirchweih findet von 9. bis 12. August im alten Ortskern von Büchenbach statt. Fahr- und Vergnügungsgeschäfte verwandeln den Ortskern in eine regelrechte Festmeile. Die ortsansässigen Gastronomen bieten kirchweihtypische Gerichte an. Ein musikalisches Rahmenprogramm sorgt für die richtige Stimmung.

Tennenlohe: Die Kirchweih findet von 16. bis 19. August auf der Festwiese an der Sebastianstraße statt. Rund um den Kirchweihbaum bauen die Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Vergnügungsbuden auf. Außerdem findet hier ein Festzelt seinen Platz, an dem die Besucher gastronomisch versorgt werden und feiern können.

Kosbach: Die Kirchweih findet von 23. bis 26. August in Kosbach statt. Sie gehört zwar zu den kleineren unter den Erlanger Stadtteilkirchweihen, doch geboten wird dort wirklich viel. So gibt es dort unter anderem das traditionelle Fischerstechen.

Eltersdorf: Die so genannte Egidienkirchweih findet von 30. August bis 2. September statt. Diese Kirchweih ist zugleich die Größte unter den Stadtteilkirchweihen. Am Egidienplatz bauen viele Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Vergnügungsbuden auf. Ein besonderer Höhepunkt der Egidienkirchweih ist der Festumzug. Die örtlichen Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl der Besucher, die im Festzelt feiern können.

Dechsendorf: Zur Kirchweih in Dechsendorf bauen die Schausteller ihre Fahr- und Vergnügungsgeschäfte auf dem Festplatz direkt neben dem alten Schulhaus auf. Im Festzelt darf von 30. August bis 2. September kräftig gefeiert werden. Bei "Süßem" und "Herzhaften" kann man so kulinarisch den Sommer ausklingen lassen.

Fassbieranstich, Live-Musik und Tanz

Hüttendorf: Bei der Kirchweih, die von 6. bis 9. September stattfindet, wird am Kirchweih-Samstag der "Kirchweihbaum" aufgestellt. Neben dieser Tradition halten bei der Kirchweih auch moderne Fahrgeschäfte Einzug. Ortsansässige Gastronomen sorgen bei der Kirchweih in Hüttendorf für das leibliche Wohl der Kerwa-Besucher.

Frauenaurach: Zur Kirchweih wird zwischen 20. und 23. September ein großes Festzelt auf dem Herdegenplatz aufgebaut. Viele ehrenamtliche Helfer sorgen bei dieser Kirchweih für ein geselliges und abwechslungsreiches Programm, unter anderem mit Live-Musik und Tanz. Die Eröffnung der Kirchweih erfolgt traditionell durch den Fassbieranstich. Neben Fassbier und allerlei herzhafter und süßer Gaumenfreuden wird die jährliche Kirchweih durch viele verschiedene Fahrgeschäfte und bunte Vergnügungsbuden der Schausteller abgerundet.

