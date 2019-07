Hitze, Dürre, Wasserknappheit

Trotz großer Reserven bitten die Wasserversorger in Erlangen und Umgebung, mit der lebenswichtigen Ressource sparsam umzugehen. - vor 25 Minuten

ERLANGEN - "Es besteht kein Grund zur Panik", sagen Wasserversorger in Erlangen und Umgebung. Erste Mahnungen und Ratschläge, wie sich die Verbraucher angesichts der anhaltenden Trockenheit verhalten sollten, geben sie dennoch.

Die starke Bewässerung der Gemüsefelder bei Steudach machen Bürger für das Versiegen ihrer privaten Brunnen mitverantwortlich. Aber auch die vorherrschende Trockenheit trägt ihren Teil dazu bei. © Klaus-Dieter Schreiter



Den Grund dafür sehen sie darin, dass auch 2019 wie schon das vergangene Jahr sehr trocken ist. "Doch obwohl derzeit allgemein eine eher sinkende Tendenz der Grundwasserspiegel in Nordbayern zu beobachten ist, sind wir mit unseren Anlagen noch auf einem guten Stand", schreibt Claus Göbel, Pressesprecher der Stadtwerke Erlangen, in einer Mitteilung.

Das Erlanger Trinkwasser wird zu zirka zwei Dritteln aus Brunnen in den Wasserschutzgebieten im Westen und Osten der Stadt gefördert. Da die Brunnen eine unterschiedliche Tiefe aufweisen, würde sich ein Absinken des Grundwasserspiegels möglicherweise erst nach Jahren deutlich zeigen, so Göbel. "Außerdem beobachten wir die Wasserspiegel in unseren Anlagen sehr genau, so dass wir die Förderung von Grundwasser gezielt anpassen können."

Erlangen hat zudem gewissermaßen einen doppelten Boden eingebaut, sprich: Die Stadtwerke haben einen Liefervertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung fränkischer Wirtschaftsraum. So kann Wasserknappheit bei Trockenperioden durch Fernwasser ausgeglichen werden.

Anders sieht es da in Eckental aus, wie die Pressesprecherin der Gemeinde, Karin Adam, mitteilt. In normalen Sommermonaten mit durchschnittlichem Regen, teilt sie mit, übersteige der Tagesbedarf im Zweckverband Schwabachtal zur Wasserversorgung, dem neben dem Markt Eckental auch die Gemeinde Kleinsendelbach angehört, kaum das Volumen von 3000 Kubikmetern. Bei länger anhaltenden Schönwetterperioden hingegen klettere der Tagesverbrauch auf über 4000 Kubikmeter, an Spitzentagen sogar auf 4500 Kubikmeter.

"Unsere Brunnen laufen 24 Stunden am Tag. Wir fahren am Limit," heißt es in der Wasserversorgung. Freilich habe man dennoch einen Pufferbereich.

Gleichwohl bittet der Markt Eckental seine Bürgerinnen und Bürger eindringlich und öffentlich, mit der "lebenswichtigen Ressource" Wasser sparsam umzugehen. "Vermeiden Sie bitte nach Möglichkeit unnötigen Verbrauch und halten Sie Maß" beim Gießen des Rasens. Denn der überstehe die heiße Zeit auch ohne viel Wasser.

Erst nach 22 Uhr gießen

Mit einer ganzen Reihe von Tipps warten die Erlanger Stadtwerke auf, um die Wasserreserven sinnvoll und schonend zu nutzen. Claus Göbel empfiehlt, den Garten erst nach 22 Uhr zu gießen, wenn der Boden schon etwas abgekühlt ist. Dann benötige man weniger Wasser und gieße effektiver.

Gemüse und Blumen brauchten freilich Wasser, der Rasen weniger, schreibt auch er. Etwaige Schwimmbecken oder Pools in Gärten sollten außerhalb der Spitzenzeiten (6.30 bis 8.30 Uhr und 16.30 bis 19.30 Uhr) befüllt werden. Auf diese Weise könne die Wasserversorgung schonender und gleichmäßiger betrieben werden. Aus dem gleichen Grund sollten Waschmaschinen und Spülmaschinen zu verbrauchsarmen Tageszeiten angeworfen werden, am späten Vormittag oder nachts.

In einer vergleichsweise glücklichen Lage befindet sich Baiersdorf. "Wir fördern mit zwei Brunnen rund 300 000 Kubikmeter im Jahr", beschreibt der Chef des Städtischen Kommunalunternehmens Baiersdorf (SKB), Patrik Nass, die Situation. Genehmigt sei die Förderung von 500 000 Kubikmetern. Während im Winter der Tagesverbrauch bei gut 800 Kubikmetern liege, betrage er derzeit das Doppelte, also 1600 Kubikmeter pro Tag.

Klar sei, dass die Menschen an heißen Tagen mehr Wasser trinken und häufiger duschen. Trotz der relativ großen Reserven meint jedoch auch Nass, dass Zurückhaltung beim Rasen gießen oder der Autowäsche angesagt sei.

DIETER KÖCHEL