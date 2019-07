Das bunte und vielfältige Programm des Festes der Kulturen im Erlanger E-Werk zog am Sonntag zahlreiche Besucher an. Die Vereine und Institutionen präsentierten ein vielfältiges Programm mit dutzenden Darbietungen aus allen Kontinenten. Egal ob Musik, Tanz, Kinderprogramm oder landestypische Gerichte: Wir haben die Bilder.

Zum 31. Mal fand am Samstag in Erlangen das Bismarckstraßenfest statt. Einst von WG-Bewohnern und einer Initiative gegen Mietwucher und Spekulation gegründet, ist es auch heute ein beliebtes Fest bei Jung und Alt. In diesem Jahr gehen die Erlöse der Veranstaltung unter anderem an Radio Z.