Ein Gasaustritt in einem Universitäts-Labor an der Egerlandstraße ist der Erlanger Feuerwehr am Dienstagvormittag gemeldet worden. Die Kräfte gingen mit schwerem Atemschutz in das Gebäude, offenbar wurde Ammoniak festgestellt. Näheres ist noch nicht bekannt. Die Egerlandstraße war komplett mit Einsatzfahrzeugen zugestellt.