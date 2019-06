Hoverboards gehen in Erlanger Wohnhaus in Flammen auf

ERLANGEN - Weil es aus dem Nachbarhaus heraus qualmte, haben Anwohner der Wöhrstraße die Feuerwehr gerufen. Die kam gerade noch rechtzeitig, doch sind zwei Hoverboards komplett ausgebrannt. Ein Hund konnte gerettet werden.

Ein Feuerwehrmann trägt den verängstigten Hund aus dem verqualmten Haus. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Heftiger Qualm drang am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr aus einem Hinterhaus an der Wöhrstraße. Nachbarn reagierten schnell und wählten den Notruf, der Löschzug der Erlanger Feuerwehr war dann auch schnell zur Stelle. In einer Wohnung in Flammen aufgegangen waren zwei Hoverboards, das sind diese Bretter mit zwei Rollen, mit denen man stehend über die Straßen flitzen kann. Offenbar waren deren Akkus beim Laden zu heiß geworden. Das Feuer hatte bereits auf den hölzernen Fußboden übergegriffen, als der mit schwerem Atemschutz ausgerüstete Löschtrupp in das Haus eindrang.

Die sich ausbreitenden Flammen waren dann zwar schnell unter Kontrolle und gelöscht, der Sachschaden aber ist beträchtlich. Denn die Feuerwehr musste auch noch den Fußboden mit der Motorsäge aufschneiden, um an eventuelle Glutnester darunter zu gelangen. Auch der Schaden durch Ruß in der Wohnung ist erheblich. Personen kamen zwar nicht zu schaden, jedoch rettete die Feuerwehr einen Hund aus dem Rauch, der sich in einer Nachbarwohnung aufhielt. Er wurde vom Rettungsdienst mit Sauerstoff versorgt.

kds