Hund verursacht in Erlangen Fahrradsturz: 82-Jährige verletzt

Seniorin klagte nach Sturz über Kopfschmerzen und hatte Schürfwunden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Straße "Schronfeld" hat ein nicht angeleinter Hund am Donnerstagmorgen einen Fahrradunfall verursacht. Eine 82-Jährige stürzte dabei über den Lenker ihres Fahrrades und verletzte sich.

Im Schronfeld in Erlangen war eine Hundehalterin am Donnerstagmorgen mit ihrem Vierbeiner unterwegs. Der Hund war laut Polizei nicht angeleint und lief direkt auf eine Fahrradfahrerin zu, die die Straße entlang fuhr. Die 82-jährige Radlerin bremste daraufhin abrupt ab und fiel deshalb über den Lenker des Fahrrades. Dabei verletzte sie sich leicht: Die Frau klagte über Kopfschmerzen und hatte Schürfwunden an einer Hand und am Knie.

Der Hund blieb laut Polizei unverletzt. Gegen die Besitzerin des Vierbeiners wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Um welche Hunderasse es sich handelt, konnte die Polizei nicht sagen. Ebenso konnte der Pressesprecher keine Auskunft darüber geben, ob die Seniorin einen Fahrradhelm trug.

