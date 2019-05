Hunde-Ärger in Erlangen: Schäfer zieht nach Oberfranken

Auch der Flächenmangel spielt eine große Rolle - vor 2 Minuten

ERLANGEN - Der Erlanger Schäfer hat mit seiner Herde die Stadt verlassen. Wegen des Flächenmangels. Und wegen der Hunde. In Oberfranken sollen seine Schafe und Ziegen eine neue Heimat finden, für immer.

In der vierten Generation ist Schluss in Erlangen, Schäfer Heiner Bernard zog mit seinen Tieren nach Oberfranken um. © Klaus-Dieter Schreiter



In der vierten Generation ist Schluss in Erlangen, Schäfer Heiner Bernard zog mit seinen Tieren nach Oberfranken um. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Sie sind wollig. Sie wirken gemütlich. Und sie beißen nicht. Schafe sind Sympathieträger. Und zwar nicht erst, seit sich Shaun das Schaf mit seinen liebenswerten Streichen in unsere Herzen geschlichen hat. "Da geht sie dahin, die Kindheit(serinnerung)."

Mit Bemerkungen wie dieser haben Erlangerinnen und Erlanger auf Facebook die Nachricht der EN bedauert, dass Schäfer Heiner Bernard mit seinen Tieren der Hugenottenstadt nun endgültig den Rücken zukehrt.

Bilderstrecke zum Thema Mäh! Hier wird eine ganze Schafherde von Erlangen nach Oberfranken gekarrt Schäfer Heiner Bernard ist vom Regnitzgrund in Erlangen aus mit seinen Schafen nach Oberfranken aufgebrochen. Dorthin hat er auch bisher schon jedes Jahr seine Tiere auf die Sommerweide gebracht. Diesmal ist es ein Abschied für immer: Bernard und seine Schafe lassen sich dauerhaft in Oberfranken nieder.



Mit 400 Mutterschafen und ein paar Hundert Lämmern und — nicht zu vergessen — 38 Ziegen ist der Erlanger Schäfer nach Oberfranken umgezogen. Das hat er seit vielen Jahren zwar in jedem Frühjahr getan. Doch diesmal ist es für immer.

Warum wird er im kommenden Herbst erstmals nicht zurückkommen? "Flächenmangel", sagt er lapidar. Und dann ist da noch etwas, das ihm seit langem zusetzt: der Ärger mit den frei laufenden Hunden.

Das Schäferhaus hat Bernard im Jahr 2000 verkauft. Sein Schafstall war bis zuletzt in Büchenbach am Holzweg, oftmals konnte man seine Schafe aber auch auf einer eingezäunten Weide im Regnitzgrund beim DJK-Sportplatz sehen. Allerdings nicht in den Sommermonaten. Seit Jahren hat er seine Tiere im Frühjahr nach Oberfranken, an den Püttlacher Berg, gebracht. Denn die 30 Hektar, die er in den Regnitzauen von Landwirten pachtete und mit seinen Schafen beweidete, reichten zwar als Herbst- und Winterweide aus ("wobei dann aber auch kein Hochwasser kommen durfte"), nicht aber als Sommerweide. Da braucht er 150 Hektar. Die hat er nun gefunden, bei Himmelkron in Oberfranken.

Der Erlanger Schäfer Heiner Bernard ist vom Wiesengrund aus mit seinen Schafen nach Oberfranken aufgebrochen..Foto: Klaus-Dieter Schreiter © Klaus-Dieter Schreiter



Der Erlanger Schäfer Heiner Bernard ist vom Wiesengrund aus mit seinen Schafen nach Oberfranken aufgebrochen..Foto: Klaus-Dieter Schreiter Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Dem Stress, in Lastwagen verladen zu werden, muss er die Tiere künftig also nicht mehr aussetzen, am Samstagmorgen war das letzte Mal. Und auch ein anderer Stress bleibt den Schafen in Zukunft erspart. Der Stress mit den Hunden. 30 Schafe seien ihm über die Jahre verendet, sagt Bernard, weil bellende Hunde in die Herde hineingerast seien. "Die Leute halten sich nicht an die Anleinpflicht", musste er wiederholt feststellen. Immer wieder kam es vor, dass trächtige Schafe dabei einen derartigen Schock erlitten, dass sie den Fötus abwarfen. "Die Nabelschnur reißt von der Gebärmutter ab, es kommt zur Totgeburt." Immer wieder seien ihm darüber hinaus die Schafe nachts aus der Weide ausgebrochen, weil Hundehalter ihre Tiere in den Nachtstunden frei herumlaufen lassen.

Auch im Naturschutzgebiet Exerzierplatz gab es uneinsichtige Hundehalter, die nicht verstehen wollten, warum ihre Tiere wegen der bodenbrütenden Vögel an die Leine mussten, während sich Bernard mit seinen Schafen und Hütehunden frei bewegen durfte.

Allerdings wird dort die Beweidung mit Schafen auch ohne ihn weitergehen, seit zwei Jahren kommt der Nürnberger Schäfer Erich Kießlinger hierher. Die Stadt hat mit ihm auch jetzt wieder einen Beweidungsvertrag abgeschlossen.Denn die Beweidung mit Schafen ist die naturschonendste Art der Flächenpflege und gewährleistet eine größere Artenvielfalt.

EVA KETTLER