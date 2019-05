Im Röthelheimbad Erlangen soll es Kultur geben

Neuer Kiosk-Pächter hat für Juli das erste Konzert geplant - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Seit 1. Mai wird der Kiosk im Röthelheimbad von Ernst Stäblein betrieben. Der Unternehmer hat schon die Waldweihnacht in Erlangen etabliert und will jetzt auch dem Kiosk im Freibad gemeinsam mit seinem Sohn Patrick neues Leben einhauchen.

Der 61-Jährige, der in Erlangen aufgewachsen ist, hat sich an "Live im Westbad" erinnert, wo zwischen 1989 und 1997 sowie 2002 Musikfestivals stattgefunden hatten. Im Röthelheimbad sollen aber nicht, wie 2002 im Freibad West, J.B.O oder "Fiddler’s Green" auftreten.

Endlich Sommer mit entsprechenden Temperaturen. Da zieht es die Erlanger in ihr einziges Freibad, das Röthelheimbad. Hat man erst mal die lange Schlange am Eingang überwunden, wird man mit einer Abkühlung belohnt.

"Live im Röthelheimbad soll Folk, Klassik und Jazz bieten", sagt Ernst Stäblein, der auch die Waldweihnacht am Schlossplatz betreibt. Passend zum Bad könne es auch mal "Wassermusik" sein. Das erste Konzert auf der Wiese zwischen Kiosk und Hallenbad sei bereits für Juli geplant.

Matthias Exner, Vorstand der Erlanger Stadtwerke, ist optimistisch, dass die "zusätzlichen Impulse" für das Röthelheimbad auch von den Besuchern angenommen werden. Der Mietvertrag mit Stäbleins Firma wurde erst im März für fünf Jahre unterzeichnet. Exner glaubt den "richtigen Partner" gefunden zu haben. "Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt."

