Im Westen von Erlangen viel Neues

Ein bunter Familiennachmittag auf den Feldern mit Musik und gesunden Leckereien - vor 44 Minuten

ERLANGEN - Ein Familiennachmittag findet am Sonntag, 23.Juni, von 13 bis 18 Uhr am Bachgraben in Büchenbach hinter der St. Xystus Kirche statt.

Kinder können auf dem Familienfest auch nähere Bekanntschaft mit Pferden machen und auf Ponys reiten.



Neben regionalen Leckereien wie frisch gebackenen Waffeln, Kuchen, Broten mit vegetarischen Aufstrichen und Bratwürsten vom Grill, wird ein buntes Programm für die ganze Familie geboten. Hier können unter anderem Nisthilfen für Wildbienen und Ohrwurmhäuser gebaut, oder Taschen bemalt werden.

Von 13 Uhr bis 14.30 Uhr können die Kinder auf den Ponys des Voltigiervereins reiten, und ab 14.30 Uhr werden die "Kleinen Franken" für musikalische Unterhaltung sorgen. An einem Marktstand können die Besucher Produkte der Bauern von HeimatERhalten erwerben. Um 13.30 Uhr, 15 Uhr und 16.30 Uhr finden jeweils Führungen zu einigen Höfen und Feldern statt. Hier erfahren die Teilnehmer, welche Feldfrüchte angebaut werden, welche Landmaschinen dazu gebraucht und wie die Produkte dann auf den Höfen verarbeitet und vermarktet werden. Es geht was auf den

Feldern im Westen.

