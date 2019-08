In Alterlangen ragen zwei Kirchweihbäume in den Himmel

ERLANGEN - Die Alterlanger Burschen stellten mit einem Kraftakt und angefeuert vom Publikum gleich zwei Kerwasbäume auf.

Nach diesem Kraftakt ist eine Maß mehr als verdient: Die Alterlanger Kerwasburschen legten sich ins Zeug und hievten den großen Baum in die Höhe. © Torsten Hanspach



Am Höhepunkt der Kirchweih, die seit Donnerstag in Alterlangen läuft, wurden gleich zwei Kerwasbäume neben dem Alterlanger See errichtet. Zunächst wurde mit tatkräftiger Unterstützung des Burschen-Nachwuchses ein kleiner Baum aufgestellt, bevor es an den eigentlichen Baum ging, der mit knapp 30 Metern eine echte Herausforderung darstellte. Angefeuert von zahlreichen Zuschauern und begleitet von Blasmusik wurde das Prachtexemplar in mühsamer Schwerstarbeit aufgerichtet und mit Hölzern verkeilt.

Der Erfolg musste im Anschluss mit einem Einmarsch in den Biergarten "Drei Linden — zum Krapp" gebührend gefeiert werden. Dort waren bereits die Regnitzauer Spitzbuam dabei, den Gästen musikalisch kräftig einzuheizen. Für die Kinder gab es Fahrgeschäfte, Spickern und Süßes.

Am heutigen Montag beginnt ab 18 Uhr der legendäre Ausklang mit Stimmungsmusik und dem traditionellen Austanzen des Betzen. Mit der Kerwa-Beerdigung endet um Mitternacht das Fest.

