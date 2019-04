In Atzelsberg kräftig renoviert

- vor 10 Minuten

MARLOFFSTEIN - Der Biergarten in Atzelsberg gleich neben dem Schloss, kurz nur "Atzelsberger" genannt, ist seit Anfang des Jahres in den Händen des Erlanger Gastronoms Hubert Nägel. Die Neueröffnung wird bereits am morgigen Mittwoch stattfinden.

Neu möbliert ist der Biergarten in Atzelsberg, und auch das Schankhäuschen präsentiert sich unter der Regie von Erlangens Gastronom Hubert Nägel in neuem Gewand.



"Schon meine Eltern sind in den Atzelsberger gegangen", weiß Hubert Nägel. Das sei immerhin an die 80 Jahre her, und so kann man wohl davon ausgehen, dass es den Biergarten schon seit 100 Jahren oder mehr gibt. Erbaut worden ist das Sandsteinhaus gleich neben dem Schloss Atzelsberg jedenfalls im Jahre 1883.

18 Jahre lang sei der Biergarten zuletzt von der Familie Weiß betrieben worden, daran müsse man sich schon auch erinnern, wenn man ihn nun übernehme, sagt Hubert Nägel. "Genial" passe der Biergarten zum Schlossensemble und dem Restaurant "Johann‘s", das ebenfalls von Nägel betrieben wird. Der "Atzelsberger", so der Gastronom, soll ein "echter" Familien-Biergarten bleiben. Demnächst wird sogar ein neuer Spielplatz aus Naturhölzern angelegt, an den Bäumen werden Informationstafeln die Besucher über Wald und Tiere informieren.

Das Wichtigste aber: Es gibt eine neue Bestuhlung, und auch die Küche und die Schankanlage sind neu. Zudem wurde das kleine Selbstbedienungs-Schankhäuschen frisch in Dunkelrot gestrichen. Auf der Biergartenkarte stehen klassische Gerichte wie Wurstsalat und Brezen, Stadtwurst oder Sülze mit Musik und Bauernbrot, Obazda oder Wildpfefferbeißer. Ausgeschenkt werden Kitzmann- und Mönchshof-Biere sowie Kapuziner — und die berühmten Beerenweine gibt es natürlich auch. Mit einem "Soft-Opening" will Hubert Nägel am morgigen Mittwoch in die

Biergarten-Saison starten. Am 1. Mai soll es sogar Blasmusik geben.

